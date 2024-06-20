🇬🇧🇩🇪🇺🇦В продолжение разговора о реабилитации нацизма странами Запада В начале СВО одним из направлений деятельности британской прессы стала дискредитация заявленных руководством России целей кампании.
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🇬🇧🇩🇪🇺🇦В продолжение разговора о реабилитации нацизма странами Запада В начале СВО одним из направлений деятельности британской прессы стала дискредитация заявленных руководством России целей кампании.
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