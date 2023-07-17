Крымские клубы сыграли в чемпионате России, Алькарас победил Джоковича в финале «Уимблдона», Магуайр больше не капитан «МЮ» и другие новости

1. Крымские клубы сыграли в чемпионате России впервые с 2014 года – ялтинский «Рубин» поделил очки с «Биологом» в 1-м туре Второй лиги (1:1), «Севастополь» победил ростовский СКА (3:1).
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