Петрович - о Маринеску: "Молдова помнит, знает и никогда не забудет своих героев" 

Один из лидеров поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" Алексей Петрович в преддверии 81-й годовщины снятия фашистской блокады с города-героя Ленинграда почтил на Богословском кладбище в Калининском районе Санкт-Петербурга могилу нашего земляка, легендарного подводника, Героя Советского Союза, капитана 3-го ранга Александра Ивановича Маринеску, передает Noi.