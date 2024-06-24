Удар по Севастополю

Я пишу этот комментарий в сложном душевном состоянии. Я влюблен в Севастополь. Осколки сегодняшних ракет попали мне в сердце Обезопасить Крым и Севастополь можно только одним способом - ликвидировать украинское террористическое государство.
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