🎗 Подвиг защитников Аджимушкая: Константинов поздравил керчан с 81-летием освобождения города от фашистов Керченско-Эльтигенская операция началась 31 октября 1943 года.
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🎗 Подвиг защитников Аджимушкая: Константинов поздравил керчан с 81-летием освобождения города от фашистов Керченско-Эльтигенская операция началась 31 октября 1943 года.