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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» не хочет добавлять опцию выкупа Санчо в сделку по аренде в «Дортмунд». Летом «Юнайтед» вновь оценит ситуацию

«МЮ» не хочет добавлять опцию выкупа Санчо в сделку по аренде в «Дортмунд». Летом «Юнайтед» вновь оценит ситуацию

Клуб из Манчестера не хочет включать опцию выкупа в сделку по аренде футболиста в дортмундскую «Боруссию», так как летом ситуация будет оценена еще раз.

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