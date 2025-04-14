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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Александр Овечкин обновил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин обновил рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ

В матче против "Коламбус Блю Джекетс" он открыл счет уже на 70-й секунде Российский хоккеист Александр Овечкин обновил собственный рекорд по голам в НХЛ, забросив 896-ю шайбу за "Вашингтон Кэпиталз" в матче против хоккейного клуба "Коламбус" из штата Огайо.

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