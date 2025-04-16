Юрист Юсуфов объяснил, почему врачам нельзя писать пациентам в мессенджерах

Онлайн-консультации врачей — частая практика. Так делают специалисты многих клиник. Но сейчас крайне сложно проводить прием в Сети, если следовать букве закона: врачу необходимо обязательное дорогостоящее оборудование, чтобы оно соответствовало требованиям МВД и ФСБ и защищало личную информацию и права пациента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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