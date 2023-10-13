Жители дома во Всеволожске обвиняют сына депутата в создании притона для наркоманов

Он собирает у себя в квартире маргиналов и терроризирует весь подъезд. Во Всеволожске жители дома на Джанкойской улице жалуются на соседа-дебошира, который собирает у себя в квартире маргиналов и терроризирует весь подъезд.
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