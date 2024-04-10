«Вариантов нет»: в Великобритании высказались об отправке войск на Украину

Соединенному Королевству придется отправить свои вооруженные силы на Украину вслед за французскими войсками, если Париж решится на такой шаг, заявил британский полковник в отставке Глен Грант изданию Express.
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