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«Вариантов нет»: в Великобритании высказались об отправке войск на Украину

«Вариантов нет»: в Великобритании высказались об отправке войск на Украину

Соединенному Королевству придется отправить свои вооруженные силы на Украину вслед за французскими войсками, если Париж решится на такой шаг, заявил британский полковник в отставке Глен Грант изданию Express.

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