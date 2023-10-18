Железный человек. Как барнаулец создает скульптуры из болтов и гвоздей

Михаил Полоников работает каменщиком и создает шедевры из металла Выставка Михаила Половникова /Фото: Екатерина Смолихина Барнаулец Михаил Половников работает строителем-каменщиком и в свободное время создает уникальные скульптуры из металла: болтов, гвоздей и просто из обрезков деталей, которые легко найти на пункте сбора металлолома.
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