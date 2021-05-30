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Стивену Тоболовски исполнилось 70 лет

Стивену Тоболовски исполнилось 70 лет

Сегодня, 30 мая, исполнилось 70 лет мужу актрисы Энн Херн, известному американскому актёру, сценаристу, продюсеру, мастеру эпизода и второго плана Стивену Тоболовски, запомнившемуся зрителям по роли страхового агента Неда Райерсона в «Дне сурка».

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