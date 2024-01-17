Безопасный сон новорожденного ребёнка – что важно знать

Поговорим о важных аспектах здорового сна младенца с перинатальным психологом.фото: freepik.com--> Безопасный сон новорожденного ребёнка – это укладывание малыша спать таким образом, чтобы защитить его от таких опасностей, как удушье и синдрома внезапной детской смерти (также называемый СВДС).