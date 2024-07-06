Три телеканала оштрафованы Аудиовизуальным советом

На заседании от 5 июля 2024 года Аудиовизуальный совет оштрафовал телеканалы Canal Regional, TV-Drochia и Media TV на общую сумму 19 000 леев за нарушение обязательства по стандартизации уровня звука между аудиовизуальными рекламными роликами, между аудиовизуальными программами, а также между аудиовизуальными коммерческими коммуникациями и аудиовизуальными программами, установленными в ст.