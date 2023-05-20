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Теннисист Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Риме

Теннисист Медведев вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Риме

Россиянин Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса и вышел в финал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого составляет больше €7,7 млн.

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