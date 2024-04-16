В США считают, что ситуация вокруг Украины отличается от ситуации на Ближнем Востоке

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби считает, что ситуация вокруг Украины серьезно отличается от возникшего конфликта на Ближнем Востоке, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».