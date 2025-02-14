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Белый дом заговорил "словами Путина": Экс-глава МВД Украины раскритиковал Трампа за его позицию по конфликту

Белый дом заговорил "словами Путина": Экс-глава МВД Украины раскритиковал Трампа за его позицию по конфликту

Экс-глава украинского МВД Юрий Луценко раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за его позицию по украинскому конфликту.

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