"Колом 3 часа стоят уже": что сейчас происходит на Второй Речке, обсуждают люди

"Колом 3 часа стоят уже": что сейчас происходит на Второй Речке, обсуждают люди

Жители Владивостока рассказали о том, что прямо сейчас происходит в районе Второй речки. Как уточнили очевидцы, уже второй день подряд огромная пробка наблюдается около автовокзала, сообщает ИА PrimaMedia.

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