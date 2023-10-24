Глава Перми Эдуард Соснин посетил с рабочим выездом Индустриальный район

Продолжается серия рабочих выездов главы Перми Эдуарда Соснина в районы города. Особенностью этого формата стало выстраивание тесного контакта с жителями районов, решение их проблем и оперативное реагирование на запросы.
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