Паппергер: Европа осталась за «детским столом» в переговорах по Украине

Европа осталась за «детским столом» в переговорах по украинскому вопросу. Соответствующее заявление сделал глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер, который дал интервью изданию Financial Times.
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