В Калуге пройдёт турнир по боксу, посвящённый памяти сотрудника «Альфы»

В Калуге состоится 6-й городской турнир по боксу, посвящённый памяти офицера Управления «А» ФСБ России Алексея МатюшинаВ Калуге состоится 6-й городской турнир по боксу, посвящённый памяти офицера Управления "А" ФСБ России Алексея Матюшина.
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