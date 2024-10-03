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Калужские новости

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В Калуге пройдёт турнир по боксу, посвящённый памяти сотрудника «Альфы»

В Калуге пройдёт турнир по боксу, посвящённый памяти сотрудника «Альфы»

В Калуге состоится 6-й городской турнир по боксу, посвящённый памяти офицера Управления «А» ФСБ России Алексея МатюшинаВ Калуге состоится 6-й городской турнир по боксу, посвящённый памяти офицера Управления "А" ФСБ России Алексея Матюшина.

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