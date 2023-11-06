В Курской области снижают налог на имущество физических лиц за 2022 год

За последнее время в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Курской области обратились сотни предпринимателей по вопросу увеличения размера налога на имущество физических лиц за 2022 год.
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