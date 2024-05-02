Собянин: В этом году в ТиНАО будет построено более 35 км дорог

В поселении Мосрентген планируют ввести около восьми километров новых и реконструированных дорог В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в ТиНАО будет построено более 35 километров дорог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии