IT-эксперт Рыбников: нейросети не приведут к сокращению рабочих мест

Новые технологии откроют новые возможности и позволят сотрудникам лучше выполнять свои обязанности, о чём в беседе с RT рассказал преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.