IT-эксперт Рыбников: нейросети не приведут к сокращению рабочих мест

Новые технологии откроют новые возможности и позволят сотрудникам лучше выполнять свои обязанности, о чём в беседе с RT рассказал преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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