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Цена удержанных позиций: что известно о потерях России в Украине к ноябрю

Автор фото, Getty Images О статье Автор, Ольга Ившина Должность, Би-би-си На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием «Медиазона» (признана в России «иноагентом») и командой волонтеров установила имена по меньшей мере 3 755 российских военных, погибших при отражении контрнаступления вооруженных сил Украины.

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