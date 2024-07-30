В ходе беспорядков в Венесуэле пострадали более 20 военных

В ходе беспорядков в Венесуэле, произошедших после выборов президента, пострадали более 20 военных. Об этом сообщил министр обороны государства Владимир Падрино Лопес в социальной сети Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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