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Жалоба на врача: почему увольнение терапевта не решает проблему доступности медицины

Жалоба на врача: почему увольнение терапевта не решает проблему доступности медицины

Каждый раз, когда я читаю комментарии под статьями о конфликтах в поликлиниках, натыкаюсь на одну и ту же мысль: «Вот уволите его — он через неделю в частную клинику устроится, а нам тут с мигрантами сидеть».

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