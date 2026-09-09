Жалоба на врача: почему увольнение терапевта не решает проблему доступности медицины

Каждый раз, когда я читаю комментарии под статьями о конфликтах в поликлиниках, натыкаюсь на одну и ту же мысль: «Вот уволите его — он через неделю в частную клинику устроится, а нам тут с мигрантами сидеть».
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