Шестеркин установил уникальный рекорд в истории «Рейнджерс»

Игорь Шестеркин во втором матче плей-офф кряду оформляет не менее 45 сэйвов. В ночь на 10 мая в Роли (штат Северная Каролина, США) прошел третий матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс».