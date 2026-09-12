Зеленский завершил визит в Канаду и вернулся в Европу

Владимир Зеленский завершил визит в Канаду на фоне напряженных отношений страны с США. После этого он не посетил Америку.
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