Бэби–бум случился в карельском зоопарке

Детеныши царицы зверей и мартышки-верветки готовятся к выходу в светФото сообщества «Карельский зоопарк» Сотрудники самого большого зоопарка Северо-Запада, который находится в поселке Киркколахти Сортавальского района, рассказали о прибавлении в звериной семье.