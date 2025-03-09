Бэби–бум случился в карельском зоопарке

Детеныши царицы зверей и мартышки-верветки готовятся к выходу в светФото сообщества «Карельский зоопарк» Сотрудники самого большого зоопарка Северо-Запада, который находится в поселке Киркколахти Сортавальского района, рассказали о прибавлении в звериной семье.
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