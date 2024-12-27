Вторая волна мобилизации в России: после слов Медведева стало ясно, будет ли она

В Telegram-канале INSIDER-T опровергли слухи о готовящейся второй волне мобилизации в России. После того как зампред Совбеза Дмитрий Медведев подтвердил, что в этом году контракт с Министерством обороны подписали почти 440 тысяч человек, разговоры о второй волне мобилизации в кремлевских кругах утихли, убеждают авторы канала.