RuNews.Biz
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews.Biz

81 подписчик

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Вторая волна мобилизации в России: после слов Медведева стало ясно, будет ли она

В Telegram-канале INSIDER-T опровергли слухи о готовящейся второй волне мобилизации в России. После того как зампред Совбеза Дмитрий Медведев подтвердил, что в этом году контракт с Министерством обороны подписали почти 440 тысяч человек, разговоры о второй волне мобилизации в кремлевских кругах утихли, убеждают авторы канала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх