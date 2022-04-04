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´День предприятия´.

´День предприятия´.

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома 23 марта с 10.00 до 12.00 приглашает безработных граждан на информационную встречу ´День предприятия´ Бобруйский филиал Автобусный парк № 2 ОАО ´Могилевоблавтотранс´.

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