Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома 23 марта с 10.00 до 12.00 приглашает безработных граждан на информационную встречу ´День предприятия´ Бобруйский филиал Автобусный парк № 2 ОАО ´Могилевоблавтотранс´.