Непобежденная американка Суарес отметила победу Морозова

После победы Сергея Морозова над немцем Халидом Тахой, непобежденная американка Татьяна Суарес (10-0, 7-0 в UFC) отметила победу казахстанца в своем Твиттере: «Морозов – зверь!» Рахмонов с легкостью справился с Празерисом: готовился на Медео и задушил ветерана во втором раунде «Во дворе постоянно ходил раз на раз»: Камшыбек Кункабаев рассказал о взрослении, трилогии Головкин – Канело и мыслях о будущем Василий Левит – гордость Казахстана: спорно проиграл россиянину на Олимпиаде, арбитров назвали продажными, а болельщики гудели на награждении чемпиона.