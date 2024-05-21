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Глобальный Юг перечеркнул формулу Зеленского

Глобальный Юг перечеркнул формулу Зеленского

Автор: Евгений Поздняков  Все новые страны мира заявляют о неучастии в конференции по Украине в Швейцарии.

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Комментарии
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Eduard
Когда Сирию Запад бомбил никакие коныеренции не собирались!
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20 час.
М
Мария
Обошлись без конференций, когда бомбили Югославию, когда убили млн!  мирных жителей Ирака! Сволочи лицемерные!
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6 час.
Геннадий Бережнов
Сегодня столкнулись титаны и уже без глобальных последствий не обойтись. Хищники из НАТО и США  не отдадут своё господство добровольно. Надеюсь Путин это понимает и меры принимает, но уйти от столкновения не получится. Вопрос только какого оно будет масштаба и какие будут последствия.
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14 мин.

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