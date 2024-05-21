Глобальный Юг перечеркнул формулу Зеленского

Геннадий Бережнов

Сегодня столкнулись титаны и уже без глобальных последствий не обойтись. Хищники из НАТО и США не отдадут своё господство добровольно. Надеюсь Путин это понимает и меры принимает, но уйти от столкновения не получится. Вопрос только какого оно будет масштаба и какие будут последствия.