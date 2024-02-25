Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    И кого там куда отодвинули? И что там взяли и освободили? И что там на УкРуине разбомбили и уничтожили? И какие позиц...СЦКК: украинские ...
  • Сергей
    Оставте наконец родителей иуд в покое. Или вы думаете, что у них должен быть праздник в семье?Отец убитого в Ис...
  • Vladimir Soukhatchev
    И он один единственный - как можно дольше воевать, как можно больше убить украинских мужчин, женщин и детей, при этом...Зеленский: штаб В...

Боррель: Израиль использует голод в качестве оружия в секторе Газа

Боррель: Израиль использует голод в качестве оружия в секторе Газа

Еврейское государство использует голод в качестве оружия на территории сектора Газа. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору