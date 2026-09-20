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От Австралии до США: как россияне голосуют на выборах в Госдуму за рубежом

От Австралии до США: как россияне голосуют на выборах в Госдуму за рубежом

ИЗВЕСТИЯ 20 сентября россияне активно голосуют на выборах и за рубежом. Участки открылись в том числе в США, а всего работают 333 участка в 150 странах мира.

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