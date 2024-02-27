«Страж» придет на смену «Ополченцу». Станет ли мир от этого безопасней

Анализ документов, публикаций в печати и выступлений различных должностных лиц организации Североатлантического договора (НАТО) после сессии организации в Вильнюсе (июль 2023 года) дает основания полагать, что руководство блока взяло курс на подготовку полномасштабной вооруженной агрессии против союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.
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