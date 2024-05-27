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Калужские новости

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Дети погибших бойцов СВО из Калужской области отдохнут в Абхазии

Дети погибших бойцов СВО из Калужской области отдохнут в Абхазии

Дети из многодетных семей военнослужащих из Калужской области, погибших в СВО, будут отдыхать в Пицунде, сообщила пресс-служба минтуризма АбхазииДети из многодетных семей калужских военных, погибших в ходе специальной военной операции, приехали на отдых в Абхазию.

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