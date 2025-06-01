Водитель фуры, наполненной беспилотниками, атаковавшими Оленегорск, мог не знать о грузе. По данным «Базы», мужчина задержан.
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Водитель фуры, наполненной беспилотниками, атаковавшими Оленегорск, мог не знать о грузе. По данным «Базы», мужчина задержан.
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