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В Красноярском крае перед судом предстал бывший инкассатор, который похитил почти миллион рублей у организации, где он работал

На основании материалов уголовного дела, расследованного МО МВД России «Енисейский», суд вынес приговор в отношении бывшего инкассатора, присвоившего почти миллион рублей.

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