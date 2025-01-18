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Аветисян в образе русалки, Асмус показала фигуру, а сочная Серябкина — ягодицы: пляжные «луки» звезд

Аветисян в образе русалки, Асмус показала фигуру, а сочная Серябкина — ягодицы: пляжные «луки» звезд

Для звезд наступил долгожданный сезон отпусков. Известные персоны улетели в жаркие края подальше от заснеженной Москвы.

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