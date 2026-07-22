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Лика Стар продемонстрировала фигуру в бикини на итальянском пляже

Лика Стар продемонстрировала фигуру в бикини на итальянском пляже

53-летняя певица Лика Стар рассекретила свой пляжный образ на юге Италии. На снимке, опубликованном в соцсети, артистка отдыхает на шезлонге, позируя в лаконичном черном бикини и солнцезащитных очках.

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