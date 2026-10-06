Смертельная подделка: Как вакцина "Мультикан-8" убила сотни собак по всей России и почему её пустили в оборот по фальшивым документам

Сотни хвостиков по всей стране умерли в страшных муках после вакцины "Мультикан-8". Оказалось, это была смертельная подделка.
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Вообще, конечно, ужас, что такое произошло. Хорошо хоть быстро все заблокировали