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Царьград

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Смертельная подделка: Как вакцина "Мультикан-8" убила сотни собак по всей России и почему её пустили в оборот по фальшивым документам

Смертельная подделка: Как вакцина "Мультикан-8" убила сотни собак по всей России и почему её пустили в оборот по фальшивым документам

Сотни хвостиков по всей стране умерли в страшных муках после вакцины "Мультикан-8". Оказалось, это была смертельная подделка.

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