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Плющенко опубликовал фото с Костылевой: «Леночкa, добро пожаловать в наш клуб. Я тебя давно ждал»

Плющенко опубликовал фото с Костылевой: «Леночкa, добро пожаловать в наш клуб. Я тебя давно ждал»

«Леночкa, добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко». Я тебя давно ждал», – написал Плющенко и поделился совместным фото с фигуристкой.

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