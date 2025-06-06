Захват самолета предотвратили в аэропорту Толмачево

В рамках учений в аэропорту Толмачево отрабатывался сценарий на случай захвата самолета на земле. Свои усилия консолидировали службы аэропорта, медицинские расчеты, аварийно-спасательные подразделения, а также представители силовых структур и экстренных служб города.
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