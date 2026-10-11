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Пронедра

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«Утро вечера мудренее». Ученые нашли научное объяснение неожиданным решениям во сне

«Утро вечера мудренее». Ученые нашли научное объяснение неожиданным решениям во сне

На протяжении веков люди рассказывали удивительные истории: сложная задача, над которой человек безуспешно бился днями или месяцами, вдруг получала решение после ночного сна.

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