Пулевые ранения нашли на телах обнаруженных в Газе заложников

Reuters/Ramadan Abed При вскрытии тел шестерых израильских заложников, найденных ранее в секторе Газа, на них были обнаружены свежие ранения от пуль в области головы и других частей тела, сообщает издание Ynet 1 сентября.
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