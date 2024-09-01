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Пулевые ранения нашли на телах обнаруженных в Газе заложников

Пулевые ранения нашли на телах обнаруженных в Газе заложников

Reuters/Ramadan Abed При вскрытии тел шестерых израильских заложников, найденных ранее в секторе Газа, на них были обнаружены свежие ранения от пуль в области головы и других частей тела, сообщает издание Ynet 1 сентября.

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Eduard
И что,нам плакать?
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