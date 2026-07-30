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«Крайне опасно». Дрон ВСУ попытался атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

«Крайне опасно». Дрон ВСУ попытался атаковать хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) обезвредили беспилотник, запущенный террористами из Вооружённых сил Украины, целью которого была площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ).

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