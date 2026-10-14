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Царьград

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Бывший иеромонах из Верхотурья получил 7 лет за посты о Власове

Бывший иеромонах из Верхотурья получил 7 лет за посты о Власове

Свердловский областной суд приговорил бывшего иеромонаха из Верхотурья Евгения Пинчука к семи годам колонии общего режима за комментарии в телеграм-каналах о генерале Андрее Власове и призывы к экстремизму.

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