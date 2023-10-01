Немецкий генерал расстроен: Против России воевать слишком сложно

Немецкий генерал в отставке Райнхард Вольски высказался о том, почему так сложно воевать с Россией.Очень сложно, когда играешь против подготовленной защиты, отметил Райнхард Вольски, говоря о силе России в свете СВО.
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